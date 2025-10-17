MotoGP Nicolò Bulega pronto ad esordire a Portimao In Ducati ci stanno pensando

Oasport.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà un fine settimana importante per Nicolò Bulega, visto che il pilota italiano si gioca la possibilità di conquistare il titolo mondiale in Superbike. Servirà una piccola impresa all’emiliano della Ducati, visto che deve recuperare 39 punti di svantaggio al turco Toprak Razgatlioglu, che potrebbe così conquistare il suo terzo titolo della carriera, il secondo consecutivo. In palio nel weekend non c’è solo il titolo piloti, ma anche quello costruttori con una fantastica lotta tra Ducati e BMW. La casa italiana è in vantaggio di appena tre punti e dunque tutto potrebbe succedere, con la lotta tra Bulega e Razgatlioglu che potrebbe diventare decisiva anche per questo mondiale costruttori. 🔗 Leggi su Oasport.it

motogp nicol242 bulega pronto ad esordire a portimao in ducati ci stanno pensando

© Oasport.it - MotoGP, Nicolò Bulega pronto ad esordire a Portimao. In Ducati ci stanno pensando

Approfondisci con queste news

motogp nicol242 bulega prontoMotoGP, Nicolò Bulega pronto ad esordire a Portimao. In Ducati ci stanno pensando - Sarà un fine settimana importante per Nicolò Bulega, visto che il pilota italiano si gioca la possibilità di conquistare il titolo mondiale in Superbike. Come scrive oasport.it

MotoGP, Morbidelli (VR46) pronto al rientro nel GP d'Austria dopo l'infortunio - La pausa estiva è finita e la MotoGP è pronta a riaccendere i motori con il Gran Premio d'Austria, sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg (dal 15 al 17 agosto). Si legge su sport.sky.it

MotoGP: Marquez "ho staccato un po', sono pronto a ripartire" - "Non vedo l'ora di tornare in pista dopo le vacanze: ho staccato un po', mi sono riposato e sono pronto a ripartire". Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Motogp Nicol242 Bulega Pronto