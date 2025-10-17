MotoGP Marquez in pista a Valencia? La Ducati | Non è impossibile…

Gazzetta.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marc è alle prese con la guarigione alla spalla destra infortunata in Indonesia. Mauro Grassilli, ds di Ducati Corse, ammette: “La situazione è risultata peggiore del previsto, ma non escludiamo un suo ritorno in Spagna”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

motogp marquez in pista a valencia la ducati non 232 impossibile8230

© Gazzetta.it - MotoGP, Marquez in pista a Valencia? La Ducati: “Non è impossibile…”

News recenti che potrebbero piacerti

motogp marquez pista valenciaMotoGP, Marquez in pista a Valencia? La Ducati: “Non è impossibile…” - Mauro Grassilli, ds di Ducati Corse, ammette: “La situazione è risultata peggiore del previsto, ma non escludiamo un su ... Si legge su msn.com

motogp marquez pista valenciaMarquez potrebbe correre a Valencia, ipotesi Bulega a Portimao: le news da Ducati - Il direttore sportivo di Ducati Corse, Mauro Grassilli, ha fatto il punto a Sky sul recupero di Marc Marquez dopo l'operazione alla spalla, non escludendo la possibilità di rivederlo in pista in quest ... sport.sky.it scrive

motogp marquez pista valenciaMotoGP, Gigi Dall’Igna: “Marc Marquez con la Ducati GP25 non ha rivali” - L'operazione a cui si è sottoposto il pilota spagnolo della Ducati, già col titolo iridato di MotoGP in cassaforte, ... Segnala oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Motogp Marquez Pista Valencia