MotoGP Jorge Martin assente anche in Malesia | il pilota spagnolo sta recuperando dall’infortunio alla clavicola
Servirà più tempo. Si protrae l’assenza di Jorge Martin in questa fase conclusiva del Mondiale 2025 di MotoGP. Lo spagnolo, assente nel week end di Phillip Island (Australia), salterà anche il round in programma la settimana prossima in Malesia. A confermarlo è stato il team Aprilia Racing, con le parole del Race Manager Aprilia, Paolo Bonora. Lo spagnolo era caduto al via del GP del Giappone di fine settembre. Nell’incidente, Martin si è procurato la frattura della clavicola destra. Dopo quanto accaduto a Motegi, ha poi saltato l’appuntamento in Indonesia e si è visto costretto a posticipare ulteriormente il suo rientro. 🔗 Leggi su Oasport.it
