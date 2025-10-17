MotoGP Jack Miller svetta nella FP1 davanti ad Alex Marquez Sesto Bezzecchi davanti a Bagnaia

Jack Miller ha chiuso al comando la prima sessione del Gran Premio d’Australia, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island il meteo finalmente ha virato verso il sereno (dopo la pioggia delle prime ore della giornata) e l’asciutto e i piloti della classe regina hanno potuto spingere senza problemi. Il più veloce della sessione mattutina è stato il padrone di casa per eccellenza: Jack Miller (Yamaha Prima Pramac). L’australiano, infatti, nelle battute conclusive della FP1 ha sfruttato la gomma soft all’anteriore e ha fermato i cronometri sul tempo di 1:28. 🔗 Leggi su Oasport.it

