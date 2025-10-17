MotoGP in tv GP Australia 2025 | orari 18 ottobre streaming programma Sky e TV8
Oggi, sabato 18 ottobre, sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2025. Sul tracciato del Phillip Island (Australia), si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 13 tornate. In MotoGP la Ducati ufficiale dovrà fare a meno dello spagnolo Marc Marquez. Il neo campione del mondo, caduto a Mandalika (Indonesia), ha riportato una frattura alla spalla e, sottoposto a intervento chirurgico, potrebbe aver chiuso qui l’annata. 🔗 Leggi su Oasport.it
