MotoGP in tv GP Australia 2025 | orari 18 ottobre streaming programma Sky e TV8

Oasport.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, sabato 18 ottobre, sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2025. Sul tracciato del Phillip Island (Australia), si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana   ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 13 tornate. In MotoGP la Ducati ufficiale dovrà fare a meno dello spagnolo Marc Marquez. Il neo campione del mondo, caduto a Mandalika (Indonesia), ha riportato una frattura alla spalla e, sottoposto a intervento chirurgico, potrebbe aver chiuso qui l’annata. 🔗 Leggi su Oasport.it

motogp in tv gp australia 2025 orari 18 ottobre streaming programma sky e tv8

© Oasport.it - MotoGP in tv, GP Australia 2025: orari 18 ottobre, streaming, programma Sky e TV8

Leggi anche questi approfondimenti

motogp tv gp australiaMotoGP: GP d'Australia 2025 - Phillip Island - Phillip Island: orari TV, news e classifiche MotoGP, Moto 2, Moto 3, Moto E (pagina 2). moto.it scrive

motogp tv gp australiaMotoGP in tv, GP Australia 2025: orari 17 ottobre, streaming, programma Sky e TV8 - Domani, venerdì 17 ottobre, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP d'Australia, diciannovesimo round del Motomondiale 2025. Scrive oasport.it

motogp tv gp australiaLIVE MotoGP, GP Australia 2025 in DIRETTA: Bezzecchi il migliore nelle pre-qualifiche, Bagnaia si salva ed è in Q2 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07. Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Motogp Tv Gp Australia