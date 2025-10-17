Grande Aprilia nella prima giornata di Phillip Island, dove Marco Bezzecchi e Raul Fernandez hanno comandato la classifica dei tempi. Ormai, trovare il riminese davanti a tutti al venerdì è una costante. Peraltro, senza più Marc Marquez in pista, potrebbe essere lui l’uomo da battere da qui a fine stagione. Non sarà così nel GP d’Australia, perché dovrà scontare una doppia long lap penalty per aver causato l’incidente che, a Mandalika, ha di fatto posto fine al 2025 dello spagnolo. Gran Premio d’Australia che però non è detto si disputi domenica, giornata nella quale sono previste raffiche di vento tra i 50 e gli 80 kmh. 🔗 Leggi su Oasport.it

MotoGP, chi vincerà la lotteria d'Australia? Weekend impossibile da prevedere, tra maltempo e pneumatici