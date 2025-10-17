MotoGp Bezzecchi subito da record a Phillip Island | Abbiamo lavorato bene Domenica doppio long lap penalty
Marco Bezzecchi timbra il record di Phillip Island nel venerdì di prove libere del Gran Premio d'Australia. Il portacolori dell'Aprilia, non al top della condizione fisica dopo l'incidente di due settimane fa in Indonesia, ha confermato comunque il suo feeling con l'Aprilia, firmando il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
MotoGP, Bezzecchi domina le prequalifiche in Australia. Bagnaia dietro: è 9° - X Vai su X
Marco Bezzecchi ha ricevuto un doppio Long Lap Penalty per il GP di domenica per il contatto che ha messo fuori gioco Marc Marquez a Mandalika. #MemasGP #AustralianGP #MotoGP - facebook.com Vai su Facebook
MotoGP, Bezzecchi domina le prequalifiche in Australia. Bagnaia dietro: è 9° - Il pilota Aprilia chiude al comando il turno del venerdì pomeriggio con il record della pista a Phillip Island: 1’26”492. Riporta msn.com
MotoGp, Bezzecchi subito il più veloce in Australia - Il viserbese dell’ Aprilia centra il giro veloce nella pre qualifiche in 1’26”492, demolendo il precedente record. Si legge su corriereromagna.it
MotoGP, Aprilia gode a Phillip Island: Bezzecchi 1° con record su Fernandez, 3° Di Giannantonio - MotoGP: Marco straccia il record che apparteneva a Jorge Martìn dal 2023, Di Giannantonio salva Ducati. Riporta gpone.com