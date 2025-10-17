MotoGp Bezzecchi subito da record a Phillip Island | Abbiamo lavorato bene Domenica doppio long lap penalty

Riminitoday.it | 17 ott 2025

Marco Bezzecchi timbra il record di Phillip Island nel venerdì di prove libere del Gran Premio d'Australia. Il portacolori dell'Aprilia, non al top della condizione fisica dopo l'incidente di due settimane fa in Indonesia, ha confermato comunque il suo feeling con l'Aprilia, firmando il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

