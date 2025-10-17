MotoGP Bezzecchi il migliore nelle pre-qualifiche in Australia Terzo Di Giannantonio si salva Bagnaia
Marco Bezzecchi mette il suo timbro nelle pre-qualifiche della MotoGP nel Gran Premio d’Australia. Il pilota italiano dell’Aprilia, che dovrà scontare ben due long lap penalty domenica in gara, ha chiuso con il crono di 1’26”492, migliorandosi ulteriormente nel finale di sessione e confermando l’ottimo feeling con il circuito di Philip Island. Alle sue spalle un’altra Aprilia, ma quella del team Trackhouse, di Raul Fernandez, con lo spagnolo che proprio all’ultimo giro disponibile si è preso la seconda posizione con quasi tre decimi (+0.291) di ritardo da Bezzecchi. Terza posizione per un ottimo Fabio Di Giannantonio, che è il migliore tra le Ducati. 🔗 Leggi su Oasport.it
