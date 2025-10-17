MotoGP Bezzecchi domina le prequalifiche in Australia Bagnaia dietro | è 9°

Gazzetta.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pilota Aprilia chiude al comando il turno del venerdì pomeriggio con il record della pista a Phillip Island: 1’26”492. Lo seguono Fernandez e Di Giannantonio. Quinto Alex Marquez. Pecco fatica nel time attack, ma si qualifica per il Q2. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

motogp bezzecchi domina le prequalifiche in australia bagnaia dietro 232 9176

© Gazzetta.it - MotoGP, Bezzecchi domina le prequalifiche in Australia. Bagnaia dietro: è 9°

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Bezzecchi domina le prequalifiche a Phillip Island, Bagnaia strappa l'accesso al Q2 col 9° tempo - Marco Bezzecchi è stato il pilota più veloce nelle prequalifiche del GP d’Australia, quartultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2025. Secondo msn.com

motogp bezzecchi domina prequalificheMotoGP, Bezzecchi il migliore nelle pre-qualifiche in Australia. Terzo Di Giannantonio, si salva Bagnaia - Il pilota italiano dell'Aprilia, che dovrà scontare ben ... Lo riporta oasport.it

motogp bezzecchi domina prequalificheGp Australia: Bezzecchi fa il Marquez nelle pre qualifiche. Bagnaia in Q2 per un pelo. Brutte notizie Martin - Marco Bezzecchi vola nelle pre qualifiche del Gran Premio d'Australia davanti a Raul Fernandez e Di Giannantonio. Come scrive sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Motogp Bezzecchi Domina Prequalifiche