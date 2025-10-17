MotoGP Bezzecchi domina le prequalifiche in Australia Bagnaia dietro | è 9°
Il pilota Aprilia chiude al comando il turno del venerdì pomeriggio con il record della pista a Phillip Island: 1’26”492. Lo seguono Fernandez e Di Giannantonio. Quinto Alex Marquez. Pecco fatica nel time attack, ma si qualifica per il Q2. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
