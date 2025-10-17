MotoGp Australia gli orari e dove vedere la Sprint e la gara di Phillip Island Sky Now e TV8

Today.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si corre in questo weekend il Gran Premio d'Australia classe MotoGp, il 19esimo e quart'ultimo appuntamento della stagione MotoGp. Marc Marquez, campione del mondo per la nona volta, non ci sarà a causa dell'infortunio per la caduta in Indonesia. Il collaudatore Michele Pirro prenderà il suo. 🔗 Leggi su Today.it

