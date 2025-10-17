MotoGp Australia Bagnaia | Buona giornata ma una moto ha i problemi di Mandalika

Sport.quotidiano.net | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Philip Island, 17 ottobre 2025 – Pecco Bagnaia sarà il leader di Ducati nel gran premio di Australia (domattina alle 6 la Sprint Race e domenica alle 5 la gara), ma ancora non ha ritrovato il feeling di Motegi, quando dominò il weekend con pole position e doppia vittoria tra sabato e domenica. Anche a Philip Island si sono riproposti problemi di Mandalika, seppur in misura minore rispetto a due settimane fa. Infatti, il pilota ufficiale Ducati ha centrato la top ten in pre-qualifica ottenendo l’accesso diretto alla Q2. Tuttavia, una delle due moto ha palesato le stesse difficoltà dell'Indonesia con movimenti in frenata e ingresso curva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

motogp australia bagnaia buona giornata ma una moto ha i problemi di mandalika

© Sport.quotidiano.net - MotoGp Australia, Bagnaia: “Buona giornata, ma una moto ha i problemi di Mandalika”

Altri contenuti sullo stesso argomento

motogp australia bagnaia buonaMotoGp Australia, Bagnaia: “Buona giornata, ma una moto ha i problemi di Mandalika” - Pecco ha centrato la top ten nel venerdì di Philip Island, ma una delle due moto ha riscontrato ancora i problemi di Mandalika. Secondo sport.quotidiano.net

motogp australia bagnaia buonaRisultati e classifica MotoGP, GP Australia 2025: tempi pre-qualifiche. Comanda Bezzecchi, nono Bagnaia - Il piloto dell'Aprilia, che dovrà scontare due ... Da oasport.it

motogp australia bagnaia buonaMotoGP Australia, pericolo vento a Phillip Island. I piloti preoccupati, la proposta di Bagnaia - Pesa l'incognita del vento forte a Philipp Island, dove è in corso il GP d'Australia. Secondo sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Motogp Australia Bagnaia Buona