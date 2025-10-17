MotoGp Australia Bagnaia | Buona giornata ma una moto ha i problemi di Mandalika
Philip Island, 17 ottobre 2025 – Pecco Bagnaia sarà il leader di Ducati nel gran premio di Australia (domattina alle 6 la Sprint Race e domenica alle 5 la gara), ma ancora non ha ritrovato il feeling di Motegi, quando dominò il weekend con pole position e doppia vittoria tra sabato e domenica. Anche a Philip Island si sono riproposti problemi di Mandalika, seppur in misura minore rispetto a due settimane fa. Infatti, il pilota ufficiale Ducati ha centrato la top ten in pre-qualifica ottenendo l’accesso diretto alla Q2. Tuttavia, una delle due moto ha palesato le stesse difficoltà dell'Indonesia con movimenti in frenata e ingresso curva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
