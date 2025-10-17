Sono le Honda del Team Leopard ha fare la voce grossa nelle prove libere del Gran Premio d’Australia in Moto3. Dopo una prima sessione che ha visto Adrian Fernandez ottenere il miglior tempo, nella seconda sessione sul circuito di Phillip Island addirittura è stata firmata la doppietta con il primo posto dello spagnolo David Almasa davanti al compagno di squadra Fernandez. Almasa ha chiuso con il tempo di 1’34”726, precedendo di quasi quattro decimi il connazionale. Proprio come nella FP1 anche nella FP2 le bandiere spagnole monopolizzano le prime posizioni della classifica, visto che al terzo posto c’è Angelo Carpe, staccato di oltre mezzo secondo dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

Moto3, Almansa guida il poker spagnolo nella FP2 in Australia. Sesto Pini, tre azzurri in Top-10