Moto3 Adrian Fernandez apre un festival spagnolo nella FP1 sul viscido di Phillip Island 8° Pini

Adrian Fernandez ha chiuso al comando una complicata prima sessione del Gran Premio d’Australia, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025. Sullo splendido tracciato di Phillip Island abbiamo vissuto un turno reso complicato dal meteo, con la pioggia che l’ha fatta da padrone (temperature autunnali di 12° per quanto riguarda l’atmosfera e 15° sull’asfalto), rendendo la vita molto complicata ai piloti. Le cadute, infatti, non sono mancate. Nella seconda parte della FP1 il sole ha iniziato a fare capolino tra le nubi, con la speranza che la situazione possa migliorare nel prosieguo della giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it

