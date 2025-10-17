Moto2 Moreira comanda dopo la FP2 in Australia Ottavo posto per Arbolino

Il brasiliano Diogo Moreira lancia un segnale nella sfida per il Mondiale di Moto2, che si è spostata in quel di Phillip Island per il Gran Premio d’Australia. Il pilota verdeoro del team Kalex Italtrans, secondo nella classifica iridata, ha concluso con il tempo di 1’30”307, precedendo di soli otto millesimi l’australiano Senna Agius, che ha mostrato di trovarsi molto a suo agio sul circuito di casa. Terza posizione per lo spagnolo David Alonso (+0.220), che ha preceduto il britannico Jake Dixon (+0.300) e l’attuale leader del mondiale di Moto2, Manuel Gonzalez (+0.433). Lo spagnolo si presenta all’appuntamento in Australia con un vantaggio di soli nove punti nei confronti di Moreira e dunque la lotta iridata è veramente apertissima. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto2, Moreira comanda dopo la FP2 in Australia. Ottavo posto per Arbolino

Leggi anche questi approfondimenti

Moto2 e Moto3 | GP Australia: Moreira, la rimonta è possibile ? @pea_giulia - X Vai su X

Mancava solo l'ultima ufficialità per chiudere un'altra estenuante sessione di mercato MotoGP. L'unico pilota promosso dalla Moto2 per il 2026 è il brasiliano Diogo Moreira, che ha firmato un contratto con Honda per correre in LCR per la prossima stagione co - facebook.com Vai su Facebook

Moto2, Jake Dixon svetta nella FP1 del GP d’Australia. Buon quinto posto per Arbolino - Jake Dixon ha fatto segnare il miglior tempo al termine della prima sessione del Gran Premio d'Australia, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del ... Lo riporta oasport.it

MotoGP | Moreira: "Marquez mi ha confermato che la Honda era la scelta giusta" - Due giorni dopo la conferma del suo debutto nella MotoGP nel 2026, Diogo Moreira ammette di aver chiesto consiglio a Marc Marquez nel processo decisionale e che il campione del mondo lo ha incoraggiat ... Riporta msn.com

Moto2, Moreira: "Ho parlato del mio futuro in Honda solo con Marc Marquez" - Moto2: Il brasiliano Diogo sarà in LCR e finalmente può parlarne: "Ho sempre creduto in Honda, sin dal primo incontro. Secondo gpone.com