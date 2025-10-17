Moto2 Jake Dixon svetta nella FP1 del GP d’Australia Buon quinto posto per Arbolino

Jake Dixon ha fatto segnare il miglior tempo al termine della prima sessione del Gran Premio d’Australia, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2025. Sullo splendido tracciato di Phillip Island la situazione meteo è andata in miglioramento. Dopo la pioggia delle prime ore della giornata, il sole ha iniziato a dominare la scena, andando ad asciugare l’asfalto con il passare dei minuti, permettendo così ai piloti di spingere a dovere. Il miglior tempo della FP1 è stato fissato dal britannico Jake Dixon (Boscoscuro Marc VDS) che ha fatto fermare i cronometri sull’1:31.346 con appena 66 millesimi di vantaggio sul colombiano David Alonso (Kalex CFMoto Aspar), mentre chiude in terza posizione il brasiliano Diogo Moreira (Kalex Italtrans) a 163 millesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

