Moto2 Jake Dixon svetta nella FP1 del GP d’Australia Buon quinto posto per Arbolino

Jake Dixon ha fatto segnare il miglior tempo al termine della prima sessione del Gran Premio d’Australia, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2025. Sullo splendido tracciato di Phillip Island la situazione meteo è andata in miglioramento. Dopo la pioggia delle prime ore della giornata, il sole ha iniziato a dominare la scena, andando ad asciugare l’asfalto con il passare dei minuti, permettendo così ai piloti di spingere a dovere. Il miglior tempo della FP1 è stato fissato dal britannico Jake Dixon (Boscoscuro Marc VDS) che ha fatto fermare i cronometri sull’1:31.346 con appena 66 millesimi di vantaggio sul colombiano David Alonso (Kalex CFMoto Aspar), mentre chiude in terza posizione il brasiliano Diogo Moreira (Kalex Italtrans) a 163 millesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto2, Jake Dixon svetta nella FP1 del GP d’Australia. Buon quinto posto per Arbolino

Approfondisci con queste news

Carlos Ezpeleta difende Moto2 e Moto3 Il direttore sportivo della MotoGP afferma l’importanza all’interno del weekend e riconosce i titoli mondiali delle classi cadette Scopri di più A cura di Simone Cervelli - facebook.com Vai su Facebook

#Moto2 #JapaneseGP #MotoGP_JP Daniel Holgado splendida realtà del Mondiale Moto2: vince ancora dominando una gara a Motegi dove Diogo Moreira (3°) recupera qualche punticino rispetto ad un falloso in questa circostanza Manuel Gonzalez (5°). J - X Vai su X

La Honda Superbike cambia tutto: correrà con Dixon e Chantra - Honda HRC ha ingaggiato due piloti strappati al Motomondiale: Jake Dixon, quest’anno impegnato in Moto2, e Somkiat Chantra che invece corre in MotoGP ... Secondo insella.it

Moto2, Jake Dixon lascia Vds e va in HRC Sbk - Nonostante due vittorie e un altro podio stagionale con la Boscoscuro di Marc Vds, Jake Dixon non ha ricevuto contatti dalla MotoGp. Da sport.sky.it

Somkiat Chantra e Jake Dixon con Honda HRC nel WorldSBK 2026 - Il pilota tailandese, attuale in MotoGP con il Team Honda LCR e l’inglese impegnato del Mondiale Moto2 con l'Elf Marc VDS Racing Team saranno i due piloti in sella alle CBR1000RR- Scrive dueruote.it