Mostra Una strada una storia | Borgo la Croce via Pietrapiana

Firenzetoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Un’immagine vale più di mille parole” è questo il cuore dell’iniziativa che vede insieme il CCN di Borgo la Croce-Via Pietrapiana e Foto Locchi per Firenze ETS e Foto Locchi Archivio Storico.“Una strada, una storia: Borgo la Croce Via Pietrapiana, questo il titolo del progetto - spiega la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

mostra strada storia borgoBorgo La Croce e via Pietrapiana: storia e presente - Le vie del CCN si trasformeranno in una macchina del tempo grazie a bellissime foto storiche Locchi ... Da nove.firenze.it

“Il Borgo com’era” la mostra a Sansepolcro - Arezzo, 14 agosto 2024 – Un affascinante viaggio nel tempo attraverso le immagini che raccontano la storia e le tradizioni del Borgo che fu. Lo riporta lanazione.it

“Narrazioni d’Istanti 2”: in Borgo Palazzo una mostra fotografica della storia del quartiere - La Rete di Quartiere Borgo Palazzo alle Valli invita tutti ad una nuova edizione della mostra fotografica partecipata “Narrazioni D_Istanti 2”, che si terrà allo Spazio di Quartiere di Borgo ... Lo riporta bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Mostra Strada Storia Borgo