Mostra Una strada una storia | Borgo la Croce via Pietrapiana
“Un’immagine vale più di mille parole” è questo il cuore dell’iniziativa che vede insieme il CCN di Borgo la Croce-Via Pietrapiana e Foto Locchi per Firenze ETS e Foto Locchi Archivio Storico.“Una strada, una storia: Borgo la Croce Via Pietrapiana, questo il titolo del progetto - spiega la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Cosa si sa finora del video che mostra le esecuzioni di Hamas in strada a Gaza? https://tg.la7.it/esteri/video-esecuzioni-hamas-gaza-15-10-2025-246001… - X Vai su X
? #Cronaca – Incidente in strada ad alta velocità Un uomo su una moto da corsa investe una persona civile. Il video mostra l’impatto e lascia dubbi: la moto andava troppo veloce, ma la vittima non avrebbe dovuto trovarsi lì. Guarda il video e commenta la t - facebook.com Vai su Facebook
Borgo La Croce e via Pietrapiana: storia e presente - Le vie del CCN si trasformeranno in una macchina del tempo grazie a bellissime foto storiche Locchi ... Da nove.firenze.it
“Il Borgo com’era” la mostra a Sansepolcro - Arezzo, 14 agosto 2024 – Un affascinante viaggio nel tempo attraverso le immagini che raccontano la storia e le tradizioni del Borgo che fu. Lo riporta lanazione.it
“Narrazioni d’Istanti 2”: in Borgo Palazzo una mostra fotografica della storia del quartiere - La Rete di Quartiere Borgo Palazzo alle Valli invita tutti ad una nuova edizione della mostra fotografica partecipata “Narrazioni D_Istanti 2”, che si terrà allo Spazio di Quartiere di Borgo ... Lo riporta bergamonews.it