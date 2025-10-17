Mosca e Damasco nemiche-amiche | dopo 13 anni su fronti opposti un ex qaedista ha varcato la soglia del Cremlino

Due giorni fa un ex qaedista ha varcato la soglia del Cremlino. Il nuovo presidente siriano Ahmed al Sharaa è stato accolto da Putin a Mosca, la città dove vive, lontano dai riflettori, il defenestrato Bashar Al Assad, alleato a cui la Federazione ha dato asilo dopo la caduta avvenuta dieci mesi fa (e a cui ha assicurato un esilio dorato in uno dei distretti più lussuosi della capitale). Quello tra al Sharaa e Putin è stato un incontro su cui, fino a pochi mesi fa, nessuno avrebbe scommesso, un vertice che nessuno avrebbe nemmeno immaginato, forse preparatorio per nuove alleanze e intese strategiche, finalizzate alla ricostruzione della Siria, distrutta dopo oltre una decade di conflitto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

