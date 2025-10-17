Morto un 37enne nello scontro tra auto e moto avvenuto in Valpolicella

Drammatico incidente in provincia di Verona nel pomeriggio di venerdì. Stando alle prime informazioni apprese, un'auto ed una moto si sono scontrate con una dinamica da verificare nel Comune di Negrar di Valpolicella, lungo la strada che conduce in località Costeggiola, poco dopo le 14.30. Il. 🔗 Leggi su Veronasera.it

