Morto sul lavoro a Roma | operaio schiacciato da un macchinario grave un collega

Incidente sul lavoro a Roma dove un uomo è morto, rimasto schiacciato da un macchinario. La tragedia si è consumata nella mattinata di venerdì 17 ottobre nella zona di Settecamini, in via Tiburtina all'altezza del chilometro 13,700.Secondo quanto appreso dai vigili del fuoco, il dramma è avvenuto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

