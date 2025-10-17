Morto schiacciato orribile Tragedia shock in Italia ci sono anche feriti | dinamica agghiacciante
Tragedia sul lavoro a Roma, dove un uomo ha perso la vita nella mattinata di venerdì 17 ottobre. L’incidente è avvenuto nella zona industriale di Settecamini, lungo via Tiburtina, al chilometro 13,700, all’altezza di via Coponia. Secondo quanto comunicato dai Vigili del Fuoco, il drammatico episodio si è verificato intorno alle 11:00 all’interno di uno stabilimento appartenente a una ditta di elettronica. Due operai sono rimasti coinvolti nell’incidente: per uno di loro non c’è stato nulla da fare. L’uomo sarebbe stato schiacciato da un macchinario industriale durante le operazioni di lavoro. L’impatto non gli ha lasciato scampo: è morto sul colpo, prima ancora che i soccorsi potessero intervenire. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altre letture consigliate
Matteo Forner morto schiacciato dalla pressa per l'uva: sgomento e dolore a Castelcucco. Il 44enne ha perso la vita venerdì sera mentre stava operando su un torchio nell’azienda di famiglia. - X Vai su X
A Dogliola dolore e commozione per l’addio a Rocco Ottaviano, morto schiacciato dal trattore - facebook.com Vai su Facebook
“Morto schiacciato, orribile”. Tragedia shock in Italia, ci sono anche feriti: dinamica agghiacciante - Tragedia sul lavoro a Roma, dove un uomo ha perso la vita nella mattinata di venerdì 17 ottobre. Segnala thesocialpost.it
Roma, incidente sul lavoro: un operaio muore schiacciato da un macchinario in un'azienda di elettronica - Lo riferiscono i vigili del fuoco intervenuti nello stabilimento di una ditta di elettron ... Secondo tg.la7.it
Operaio morto sul lavoro, indagati due dirigenti dell'azienda - TORINO DI SANGRO Familiari, amici e colleghi dovranno attendere ancora qualche giorno per poter dare l’ultimo saluto a Rosario Di Palma, l’operaio 51enne morto martedì notte alla Prima Eastern di ... Secondo ilmessaggero.it