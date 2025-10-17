Morto schiacciato orribile Tragedia shock in Italia ci sono anche feriti | dinamica agghiacciante

Tragedia sul lavoro a Roma, dove un uomo ha perso la vita nella mattinata di venerdì 17 ottobre. L’incidente è avvenuto nella zona industriale di Settecamini, lungo via Tiburtina, al chilometro 13,700, all’altezza di via Coponia. Secondo quanto comunicato dai Vigili del Fuoco, il drammatico episodio si è verificato intorno alle 11:00 all’interno di uno stabilimento appartenente a una ditta di elettronica. Due operai sono rimasti coinvolti nell’incidente: per uno di loro non c’è stato nulla da fare. L’uomo sarebbe stato schiacciato da un macchinario industriale durante le operazioni di lavoro. L’impatto non gli ha lasciato scampo: è morto sul colpo, prima ancora che i soccorsi potessero intervenire. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

