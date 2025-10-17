Morto mentre andava a scuola a soli 14 anni | la tragedia in un attimo

Un consueto viaggio verso la scuola si è trasformato in una tragedia senza ritorno per un ragazzo di soli 14 anni, la cui giovane vita si è spezzata improvvisamente lungo una strada secondaria. La routine del mattino, con il rumore familiare della moto da enduro, era diventata per lui un simbolo di libertà e indipendenza, un rito che si ripeteva ogni giorno tra casa e istituto. Ma questa volta, il destino ha riservato una svolta drammatica e irreparabile. Leggi anche: Sondaggi politici, tracollo clamoroso per un partito. Che botta! Incidente a San Biagio, scontro tra moto e furgone: morto un 14enne. 🔗 Leggi su Tvzap.it

