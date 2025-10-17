Morto mente andava scuola a soli 14 anni | la tragedia in un attimo una famiglia distrutta
Il rumore del motore da enduro che si accendeva al mattino, un suono familiare e rassicurante, segnava l’inizio di una nuova giornata e del consueto viaggio verso i banchi di scuola. Era un tragitto compiuto centinaia di volte, un rito mattutino per quel ragazzo di soli 14 anni, desideroso di raggiungere i suoi studi. La moto, compagna di avventure e libertà, lo portava via dalla città in cui risiedeva, verso l’istituto che frequentava. Purtroppo, quel mattino, il destino aveva in serbo una beffa crudele. Le condizioni della strada, rese insidiose dalla possibile pioggia o dall’umidità, hanno tradito la sua traiettoria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
