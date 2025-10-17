Morto Ed Williams attore che mollò la carriera a scuola per interpretare Ted Oslon in di Una pallottola spuntata
È morto a 98 anni, "serenamente nella sua casa", Ed Williams, l'attore che ha interpretato lo scienziato Ted Oslon in Una pallottola spuntata e Quelli della pallottola spuntata. L'ultima apparizione in tv risale al 2010, quando ha recitato in un episodio di Dr. House. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Ed Williams è morto: la star di Una Pallottola Spuntata aveva 98 anni - X Vai su X
Zelda Williams, figlia del compianto Robin Williams, chiede per pietà - anzi, abbastanza incazzata - di non mandarle più video fake di suo padre fatti con l'IA. E poi si sfoga dicendo che questo non è il futuro, non è arte, è solo una brutta, volgare imitazione del - facebook.com Vai su Facebook
Morto Ed Williams, attore che mollò la carriera a scuola per interpretare Ted Oslon in di Una pallottola spuntata - È morto a 98 anni, "serenamente nella sua casa", Ed Williams, l'attore che ha interpretato lo scienziato Ted Oslon in Una pallottola spuntata ... Riporta fanpage.it
Morto Ed Williams, attore di Una pallottola spuntata - Ed Williams, attore noto per i suoi ruoli nella serie televisiva Quelli della pallottola spuntata e nella saga cinematografica Una pallottola spuntata, è morto all'età di 98 anni. Lo riporta tg24.sky.it
Come è morto Ed Williams? Biografia e vita privata dell'attore - Cresciuto durante la Grande Depressione, Ed costruì i propri sogni in un contesto difficile ma stimolante, dove la ... Come scrive tag24.it