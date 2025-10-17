Morto Ed Williams attore che mollò la carriera a scuola per interpretare Ted Oslon in di Una pallottola spuntata

È morto a 98 anni, "serenamente nella sua casa", Ed Williams, l'attore che ha interpretato lo scienziato Ted Oslon in Una pallottola spuntata e Quelli della pallottola spuntata. L'ultima apparizione in tv risale al 2010, quando ha recitato in un episodio di Dr. House. 🔗 Leggi su Fanpage.it

