Morto dopo operazione per gravi carenze della struttura sanitaria | risarcimento milionario ai familiari

Ilfattoquotidiano.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Risarcimento milionario alla famiglia di uomo morto dopo un intervento chirurgico per rimuovere un tumore. Il tribunale civile di Salerno ha riconosciuto che l’uomo, originario del Napoletano, è stato ucciso da infezioni post-operatorie innescate da gravi carenze in termini di prevenzione della struttura sanitaria che lo aveva in carico. A rendere nota la vicenda attraverso un comunicato è lo Studio Legale Associato Maior, che ha assistito la famiglia del defunto. Il paziente era stato sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di un tumore, perfettamente riuscito – viene spiegato nel comunicato – e le condizioni iniziali facevano sperare in una completa guarigione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

morto dopo operazione per gravi carenze della struttura sanitaria risarcimento milionario ai familiari

© Ilfattoquotidiano.it - Morto dopo operazione “per gravi carenze” della struttura sanitaria: risarcimento milionario ai familiari

Argomenti simili trattati di recente

morto dopo operazione graviSalerno, morto dopo operazione: risarcimento milionario per famiglia - Dopo un intervento chirurgico finalizzato alla rimozione di un tumore è stato ucciso dalle gravi infezioni post- Come scrive msn.com

morto dopo operazione gravi“È morto” Non c’è stato nulla da fare, il famoso si è spento dopo quel maledetto intervento chirurgico - Un influencer di 31 anni è morto dopo complicazioni da "fox eye surgery". Segnala bigodino.it

morto dopo operazione graviMuore l'influencer Adair Mendes Dutra Junior: aveva avuto complicazioni dopo un'operazione di chirurgia estetica agli occhi - L'influencer aveva raccontato di aver contratto un'infezione dopo l'intervento per ottenere i cosiddetti «occhi da volpe» ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Morto Dopo Operazione Gravi