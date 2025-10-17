Morto dopo operazione per gravi carenze della struttura sanitaria | risarcimento milionario ai familiari
Risarcimento milionario alla famiglia di uomo morto dopo un intervento chirurgico per rimuovere un tumore. Il tribunale civile di Salerno ha riconosciuto che l’uomo, originario del Napoletano, è stato ucciso da infezioni post-operatorie innescate da gravi carenze in termini di prevenzione della struttura sanitaria che lo aveva in carico. A rendere nota la vicenda attraverso un comunicato è lo Studio Legale Associato Maior, che ha assistito la famiglia del defunto. Il paziente era stato sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di un tumore, perfettamente riuscito – viene spiegato nel comunicato – e le condizioni iniziali facevano sperare in una completa guarigione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
È entrato in carcere in buona salute, quando è arrivato al Cardarelli non c'era più nulla da fare. Morto a 27 anni dopo solo 6 giorni : - facebook.com Vai su Facebook
Alex Marangon morto dopo rito sciamanico, quattro indagati - X Vai su X
Salerno, morto dopo operazione: risarcimento milionario per famiglia - Dopo un intervento chirurgico finalizzato alla rimozione di un tumore è stato ucciso dalle gravi infezioni post- Come scrive msn.com
“È morto” Non c’è stato nulla da fare, il famoso si è spento dopo quel maledetto intervento chirurgico - Un influencer di 31 anni è morto dopo complicazioni da "fox eye surgery". Segnala bigodino.it
Muore l'influencer Adair Mendes Dutra Junior: aveva avuto complicazioni dopo un'operazione di chirurgia estetica agli occhi - L'influencer aveva raccontato di aver contratto un'infezione dopo l'intervento per ottenere i cosiddetti «occhi da volpe» ... Scrive msn.com