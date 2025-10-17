Morto dopo operazione per gravi carenze della struttura sanitaria | risarcimento milionario ai familiari

Risarcimento milionario alla famiglia di uomo morto dopo un intervento chirurgico per rimuovere un tumore. Il tribunale civile di Salerno ha riconosciuto che l’uomo, originario del Napoletano, è stato ucciso da infezioni post-operatorie innescate da gravi carenze in termini di prevenzione della struttura sanitaria che lo aveva in carico. A rendere nota la vicenda attraverso un comunicato è lo Studio Legale Associato Maior, che ha assistito la famiglia del defunto. Il paziente era stato sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di un tumore, perfettamente riuscito – viene spiegato nel comunicato – e le condizioni iniziali facevano sperare in una completa guarigione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

