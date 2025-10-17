Morto Ace Frehley storico chitarrista e fondatore dei Kiss | aveva 74 anni La leggenda tra trucco e linguacce

Ace Frehley è morto. Il chitarrista e fondatore dei Kiss, di diritto (e di dovere) nella Rock and Roll Hall of Fame da oltre dieci anni insieme al resto della storica band, è deceduto per le conseguenze di una cadut a: aveva 74 anni. A darne notizia è stato l’agente: «Ace si è spento serenamente a Morristown, in New Jersey, circondato dai familiari». Frehley e quell’amore per i Kiss. Frehley con una chitarra, con l’altra Paul Stanley, al basso Gene Simmons e alla batteria Peter Criss: sono le quattro star che hanno fatto del loro rock, della loro esuberanza, delle loro linguacce e delle loro canzoni indimenticabili un’icona della musica. 🔗 Leggi su Open.online

