Morto Ace Frehley chitarrista e fondatore dei Kiss Mondo della musica in lutto aveva 74 anni

Affaritaliani.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era sopranominato "The Spaceman", per il suo inconfondibile trucco argentato e l'immaginario fantascientifico. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

morto ace frehley chitarrista e fondatore dei kiss mondo della musica in lutto aveva 74 anni

© Affaritaliani.it - Morto Ace Frehley, chitarrista e fondatore dei Kiss. Mondo della musica in lutto, aveva 74 anni

Altri contenuti sullo stesso argomento

morto ace frehley chitarristaÈ morto Ace Frehley, chitarrista solista e membro fondatore della band Kiss. La famiglia: “Siamo distrutti, ricorderemo la sua risata e la gentilezza” - Il leggendario "Space Ace" si è spento giovedì nel New Jersey dopo una caduta. Segnala ilfattoquotidiano.it

morto ace frehley chitarristaÈ morto Ace Frehley, chitarrista e fondatore dei Kiss - Con la band incise capolavori come Rock and Roll All Night e Detroit Rock City. Riporta lettera43.it

morto ace frehley chitarristaAddio ad Ace Frehley, morto a 74 anni il chitarrista e fondatore dei Kiss - Lutto nel mondo del rock: è morto Ace Frehley, chitarrista e fondatore dei Kiss Il mondo della music ... Lo riporta notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Morto Ace Frehley Chitarrista