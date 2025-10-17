Morto Ace Frehley chitarrista e fondatore dei Kiss Mondo della musica in lutto aveva 74 anni

Era sopranominato "The Spaceman", per il suo inconfondibile trucco argentato e l'immaginario fantascientifico. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Morto Ace Frehley, chitarrista e fondatore dei Kiss. Mondo della musica in lutto, aveva 74 anni

È morto Ace Frehley, chitarrista solista e membro fondatore della band Kiss. La famiglia: “Siamo distrutti, ricorderemo la sua risata e la gentilezza” - Il leggendario "Space Ace" si è spento giovedì nel New Jersey dopo una caduta. Segnala ilfattoquotidiano.it

