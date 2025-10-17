Morto Ace Frehley chitarrista e fondatore dei Kiss L’annuncio della famiglia

Si è spento all’età di  74 anni Ace Frehley, leggendario chitarrista e membro fondatore dei  Kiss, band cult della storia del rock. L’artista è morto nella serata del  16 ottobre, nella sua casa di  Morristown, nel New Jersey, dopo le complicazioni di una  caduta  che gli aveva provocato un’emorragia cerebrale. A darne notizia è stato il suo agente, spiegando che Frehley “si è spento serenamente, circondato dalla famiglia”. Chi era Ace Frehley. Nato  Paul Daniel Frehley  il 27 aprile 1951 nel Bronx, New York, il futuro  Spaceman  – così soprannominato per il suo celebre  trucco argentato e l’immaginario cosmico  – è stato tra i quattro artefici di un fenomeno destinato a rivoluzionare la musica degli anni Settanta. 🔗 Leggi su Dilei.it

