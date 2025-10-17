Morto Ace Frehley chitarrista e fondatore dei Kiss L’annuncio della famiglia

Si è spento all’età di 74 anni Ace Frehley, leggendario chitarrista e membro fondatore dei Kiss, band cult della storia del rock. L’artista è morto nella serata del 16 ottobre, nella sua casa di Morristown, nel New Jersey, dopo le complicazioni di una caduta che gli aveva provocato un’emorragia cerebrale. A darne notizia è stato il suo agente, spiegando che Frehley “si è spento serenamente, circondato dalla famiglia”. Chi era Ace Frehley. Nato Paul Daniel Frehley il 27 aprile 1951 nel Bronx, New York, il futuro Spaceman – così soprannominato per il suo celebre trucco argentato e l’immaginario cosmico – è stato tra i quattro artefici di un fenomeno destinato a rivoluzionare la musica degli anni Settanta. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Morto Ace Frehley, chitarrista e fondatore dei Kiss. L’annuncio della famiglia

