Morto a 98 anni Ed Williams lo scienziato di ' Una pallottola spuntata'
Los Angeles, 17 ott. - (Adnkronos) - Addio a Ed Williams, indimenticabile volto del bizzarro scienziato Ted Olson nella serie tv 'Quelli della pallottola spuntata' e nella trilogia cinematografica 'Una pallottola spuntata". L'attore statunitense è deceduto a Los Angeles all'età di 98 anni. A darne notizia è stata la nipote, Stephanie Williams, a 'The Hollywood Reporter', precisando che il decesso è avvenuto il 2 ottobre. Dietro il camice da laboratorio e il sorriso impassibile del professor Olson, si nascondeva una carriera atipica: prima che il grande pubblico lo conoscesse accanto a Leslie Nielsen nei panni dell'imperturbabile detective Frank Drebin, Williams era stato per decenni un insegnante di comunicazione e speaker radiofonico, prima di tornare alla recitazione in età avanzata. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
Morto a 74 anni Ace Frehley, chitarrista fondatore dei Kiss ? https://l.euronews.com/f46Q - X Vai su X
È morto Ace Frehley, lo storico chitarrista dei KISS aveva 74 anni - facebook.com Vai su Facebook
Morto a 98 anni Ed Williams, lo scienziato di 'Una pallottola spuntata' - Addio a Ed Williams, indimenticabile volto del bizzarro scienziato Ted Olson nella serie tv 'Quelli della pallottola spuntata' e nella trilogia cinematografica 'Una pallottola spuntata". Lo riporta adnkronos.com
Morto Ed Williams, attore di Una pallottola spuntata - Ed Williams, attore noto per i suoi ruoli nella serie televisiva Quelli della pallottola spuntata e nella saga cinematografica Una pallottola spuntata, è morto all'età di 98 anni. Riporta tg24.sky.it
Morto Ed Williams, attore che mollò la carriera a scuola per interpretare Ted Oslon in di Una pallottola spuntata - È morto a 98 anni, "serenamente nella sua casa", Ed Williams, l'attore che ha interpretato lo scienziato Ted Oslon in Una pallottola spuntata ... Riporta fanpage.it