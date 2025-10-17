Los Angeles, 17 ott. - (Adnkronos) - Addio a Ed Williams, indimenticabile volto del bizzarro scienziato Ted Olson nella serie tv 'Quelli della pallottola spuntata' e nella trilogia cinematografica 'Una pallottola spuntata". L'attore statunitense è deceduto a Los Angeles all'età di 98 anni. A darne notizia è stata la nipote, Stephanie Williams, a 'The Hollywood Reporter', precisando che il decesso è avvenuto il 2 ottobre. Dietro il camice da laboratorio e il sorriso impassibile del professor Olson, si nascondeva una carriera atipica: prima che il grande pubblico lo conoscesse accanto a Leslie Nielsen nei panni dell'imperturbabile detective Frank Drebin, Williams era stato per decenni un insegnante di comunicazione e speaker radiofonico, prima di tornare alla recitazione in età avanzata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Morto a 98 anni Ed Williams, lo scienziato di 'Una pallottola spuntata'