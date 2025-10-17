Morto a 19 anni dopo un accoltellamento a Ostia | addio a Simone Schiavello

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il giovane non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate. Non ce l’ha fatta Simone Schiavello, il ragazzo di 19 anni accoltellato a Ostia (Roma) nella tarda serata di mercoledì. Dopo un giorno di agonia, il giovane è morto all’ospedale San Camillo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Colpito da almeno due fendenti alla gamba, Simone aveva riportato una grave lesione all’arteria femorale ed era stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza nel tentativo di fermare l’emorragia. Nonostante gli sforzi dei medici, il suo cuore ha smesso di battere nella serata di giovedì. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

