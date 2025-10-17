Morte violenta di una stella | l’ha mangiata un buco nero che infrange tutte le regole conosciute

A 650 milioni di anni luce dalla Terra, un evento cosmico ha sfidato tutto ciò che gli astronomi credevano di sapere sui buchi neri e sulla loro modalità di distruzione stellare. La scomparsa di una stella, catturata dalla morsa gravitazionale di un buco nero massiccio, non solo è avvenuta in una posizione del tutto inaspettata, ma ha anche prodotto due flussi di energia ad alta intensità a distanza di mesi dall’evento iniziale. Quando una stella si avvicina troppo a un buco nero, le forze di marea la stirano e la fanno letteralmente a pezzi. Questi eventi, conosciuti come “tidal disruption events” o TDE, sono relativamente comuni nell’universo e liberano una quantità enorme di energia mentre i resti stellari formano un disco di detriti intorno al buco nero divoratore. 🔗 Leggi su Cultweb.it

