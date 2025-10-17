Morte Isak Andic il figlio Jonathan indagato per omicidio per il decesso del fondatore di Mango era con lui quando cadde durante un’escursione

Ilgiornaleditalia.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La famiglia, attraverso i suoi portavoce, ha ribadito che non commenterà la vicenda e che resta convinta che un eventuale processo dimostrerà l'innocenza dell'indagato Svolta nella morte del fondatore di Mango, Isak Andic. Il caso è stato riaperto, e la polizia catalana adesso indaga sul figl. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

morte isak andic il figlio jonathan indagato per omicidio per il decesso del fondatore di mango era con lui quando cadde durante un8217escursione

© Ilgiornaleditalia.it - Morte Isak Andic, il figlio Jonathan indagato per omicidio per il decesso del fondatore di Mango, era con lui quando "cadde" durante un’escursione

News recenti che potrebbero piacerti

morte isak andic figlioSpagna, riaperto il caso della morte di Isak Andic: indagato per omicidio il figlio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Spagna, riaperto il caso della morte di Isak Andic: indagato per omicidio il figlio ... Da tg24.sky.it

morte isak andic figlioMorte del fondatore di Mango Isak Andic, arriva la svolta: “Potrebbe essere stato ucciso dal figlio” - La polizia catalana ha riaperto il caso sulla morte di Isak Andic, fondatore del brand di moda Mango, avvenuta lo scorso 14 dicembre: potrebbe essersi ... Riporta fanpage.it

morte isak andic figlioSvolta sulla morte di Isak Andic, il fondatore di Mango: indagato per omicidio il figlio Jonathan - Il fondatore di Mango, brand di moda spagnolo, è morto dopo una caduta durante un’escursione lo scorso 14 dicembre. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Morte Isak Andic Figlio