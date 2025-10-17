Morte Isak Andic il figlio Jonathan indagato per omicidio per il decesso del fondatore di Mango era con lui quando cadde durante un’escursione

Ilgiornaleditalia.it | 17 ott 2025

La famiglia, attraverso i suoi portavoce, ha ribadito che non commenterà la vicenda e che resta convinta che un eventuale processo dimostrerà l'innocenza dell'indagato Svolta nella morte del fondatore di Mango, Isak Andic. Il caso è stato riaperto, e la polizia catalana adesso indaga sul figl. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

morte isak andic il figlio jonathan indagato per omicidio per il decesso del fondatore di mango era con lui quando cadde durante un8217escursione

© Ilgiornaleditalia.it - Morte Isak Andic, il figlio Jonathan indagato per omicidio per il decesso del fondatore di Mango, era con lui quando "cadde" durante un’escursione

