Morte Isak Andic il figlio Jonathan indagato per omicidio per il decesso del fondatore di Mango era con lui quando cadde durante un’escursione
La famiglia, attraverso i suoi portavoce, ha ribadito che non commenterà la vicenda e che resta convinta che un eventuale processo dimostrerà l'innocenza dell'indagato Svolta nella morte del fondatore di Mango, Isak Andic. Il caso è stato riaperto, e la polizia catalana adesso indaga sul figl. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
