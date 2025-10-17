Morte Igor Squeo i dubbi sul taser rottamato La madre | Mostro mio figlio cadavere per avere risposte

"Sono dovuta arrivare a questo per farmi ascoltare - dice a Fanpage.it Franca Pisano, mamma di Igor Squeo -: voglio solo sapere come e perché è morto mio figlio". Squeo ha perso la vita a 33 anni il 12 giugno 2022 al termine di un intervento di polizia nella sua abitazione a Milano. Sul caso ci sono due richieste di archiviazione da parte della procura, ma diversi punti risultano ancora poco chiari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

