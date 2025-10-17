Morte di Simona Blago per airbag difettoso le conclusioni del pm | L’azienda non ebbe colpe

Lecceprima.it | 17 ott 2025

LECCE - A causare il decesso di Simona Blago fu il malfunzionamento dell’airbag, ma alcuna responsabilità ebbe la casa produttrice che informò la proprietaria del guasto e la sollecitò invano alla sostituzione. È quanto emerge dalla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero Luigi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

