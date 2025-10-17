Morte di Simona Blago per airbag difettoso le conclusioni del pm | L’azienda non ebbe colpe
LECCE - A causare il decesso di Simona Blago fu il malfunzionamento dell’airbag, ma alcuna responsabilità ebbe la casa produttrice che informò la proprietaria del guasto e la sollecitò invano alla sostituzione. È quanto emerge dalla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero Luigi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Tragedia di Satriano in Calabria con la morte di Simona. Sono passato 4 anni da quando anche il Partito Animalista intervenne, con un mio esposto e ricerche che effettuammo anche con dei video. Una tragedia che portava alla luce cani abbandonati, forse m - facebook.com Vai su Facebook
C'è il sospetto del femminicidio sulla morte di Simona Bortoletto, investita e uccisa a Fiumicino da un'auto guidata dall'uomo con il quale ere appena stata a cena - X Vai su X
Morte di Simona Blago per airbag difettoso, le conclusioni del pm: “L’azienda non ebbe colpe” - Chiesta l’archiviazione nel procedimento sul decesso dell’avvocata Simona Blago, avvenuto in un incidente sulla tangenziale est di Lecce, il 29 giugno 2024. Segnala lecceprima.it
Morte avvocata Blago, nessuna colpa per i responsabili della casa automobilistica per l’airbag non funzionante - Il malfunzionamento dell’airbag si è rivelato un fattore determinante ma nessuna responsabilità si può attribuire ai responsabili della società ... Secondo corrieresalentino.it