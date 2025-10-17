Morte di Chiara Jaconis indagati i genitori del bambino che lanciò la statuetta | Dovevano vigilare

17 ott 2025

La Procura di Napoli ha chiuso le indagini sulla morte di Chiara Jaconis, la turista padovana di 30 anni deceduta il 17 settembre 2024 dopo essere stata colpita alla testa da una statuetta caduta da un balcone nei Quartieri Spagnoli. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

