Morte di Chiara Jaconis indagati i genitori del bambino che lanciò la statuetta | Dovevano vigilare
La Procura di Napoli ha chiuso le indagini sulla morte di Chiara Jaconis, la turista padovana di 30 anni deceduta il 17 settembre 2024 dopo essere stata colpita alla testa da una statuetta caduta da un balcone nei Quartieri Spagnoli. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Morte di Chiara Jaconis, colpita da una statuina: ora i genitori del bimbo rischiano il processo - Per la morte di Chiara Jaconis, la turista 30enne padovana, colpita alla testa da una statuina, sono indagati i due genitori napoletani di un bimbo 13enne ... Riporta fanpage.it
Chiusa l’indagine sulla morte di Chiara Jaconis: indagati i genitori del minore - Un’inchiesta lunga tredici mesi porta ora la Procura di Napoli a formalizzare le accuse nei confronti di una coppia di professionisti napoletani. Come scrive stylo24.it
Uccise la turista padovana con una statuetta: indagati i genitori - La Procura di Napoli ha iscritto sul registro degli indagati mamma e papà del tredicenne napoletano che nel settembre del 2024 nei quartieri Spagnoli gettò in strada un oggetto che colpì a morte la pa ... Come scrive padovaoggi.it