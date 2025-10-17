Morte di Chiara Jaconis colpita da una statuina | ora i genitori del bimbo rischiano il processo

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la morte di Chiara Jaconis, la turista 30enne padovana, colpita alla testa da una statuina, sono indagati i due genitori napoletani di un bimbo 13enne non imputabile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

