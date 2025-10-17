Morte di Chiara Jaconis colpita da una statuina | ora i genitori del bimbo rischiano il processo
Per la morte di Chiara Jaconis, la turista 30enne padovana, colpita alla testa da una statuina, sono indagati i due genitori napoletani di un bimbo 13enne non imputabile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La morte di Chiara Jaconis, genitori ragazzino verso processo - La Procura di Napoli ha chiuso le indagini sulla morte di Chiara Jaconis, la turista 30enne morta in ospedale il 17 settembre 2024 a causa delle gravi ferite riportate alla testa dopo essere stata col ... Come scrive ansa.it
Chiara Jaconis uccisa a Napoli da una statuetta lanciata dal balcone da un 13enne: sotto accusa i genitori del ragazzino - aveva in passato gettato oggetti dal balcone; nonostante ciò, non hanno rafforzato le serrature ... Segnala ilgazzettino.it
Napoli, Chiara Jaconis uccisa dalla statuetta lanciata da un ragazzo: «Genitori responsabili» - aveva in passato gettato oggetti dal balcone; nonostante questa consapevolezza, non hanno rafforzato le serrature ... Come scrive ilmattino.it