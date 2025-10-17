Morte del sub Marco Danti | indagato l'amico che ha caricato le bombole usate per l'immersione

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Grosseto indaga sulla morte del medico sub Marco Danti, deceduto durante un’immersione alle Formiche. Un uomo è stato iscritto nel registro degli indagati: avrebbe caricato le bombole usate dal gruppo. Attesi gli esiti dell’autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

