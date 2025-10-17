Morte del fondatore di Mango Isak Andic arriva la svolta | Potrebbe essere stato ucciso dal figlio
La polizia catalana ha riaperto il caso sulla morte di Isak Andic, fondatore del brand di moda Mango, avvenuta lo scorso 14 dicembre: potrebbe essersi trattato di un omicidio. Il figlio Jonathan Andic iscritto nel registro degli indagati. La famiglia: "Dimostrerà la sua innocenza". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Svolta nell'inchiesta sulla morte fondatore Mango, indagato il figlio. Isak Andic precipitò durante un'escursione al massiccio di Montserrat #ANSA - X Vai su X
