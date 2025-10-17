Morte Chiara Jaconis a processo i genitori del ragazzino che fece cadere la statuetta
La procura di Napoli ha chiuso le indagini sulla morte di Chiara Jaconis, la turista padovana di 30 anni deceduta il 17 settembre 2024 all’ospedale dopo essere stata colpita alla testa da una statuetta precipitata da un balcone nei Quartieri Spagnoli. L’incidente era avvenuto due giorni prima. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
