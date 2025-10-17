Morta dopo tre settimane di coma | le lacrime per la professoressa Ducoli

Si è spenta nel reparto di rianimazione degli Spedali Civili di Brescia la vita di Monica Ducoli, la stimata professoressa di lettere del liceo Golgi di Breno. La docente, 58 anni, è deceduta dopo quasi un mese di ricovero, a seguito delle gravi conseguenze di una caduta avvenuta sul Pian della. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

