Morsi d' amore Il vampiro l' erotismo la morte | una notte di Halloween speciale all' ex cimitero di San Pietro in Vincoli

Dal crepuscolo alla mezzanotte, nella notte di Halloween, gli ospiti avranno l'occasione di ascoltare e interagire con vari esperti tra antropologia, psicologia immaginale, letteratura e storia. Immersi nell'atmosfera del più antico cimitero della città, oggi suggestivo teatro, i partecipanti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Imaginalis - dialoghi tra psicologia immaginale, scienze, arti e culture. . MORSI D'AMORE Il Vampiro, l’Erotismo, la Morte 31 Ottobre dalle 18 alla mezzanotte IL PIÙ GRANDE EVENTO SUL VAMPIRO DEL 2025 Psicoanalisi,antropologia, letteratura, arte e s - facebook.com Vai su Facebook

Morsi d'amore. Il vampiro, l'erotismo, la morte: una notte di Halloween speciale all'ex cimitero di San Pietro in Vincoli - Dal crepuscolo alla mezzanotte, nella notte di Halloween, gli ospiti avranno l'occasione di ascoltare e interagire con vari esperti tra antropologia, psicologia immaginale, letteratura e storia. Lo riporta torinotoday.it

La Bella e la bestia, com’è difficile resistere ai morsi dell’amore - È possibile se si chiama Edward Cullen come il protagonista di Twilight, strepitoso romanzo d esordio di Stephenie Meyer. Da ilgiornale.it

"Un Don Giovanni vampiro d’amore ispirato da Dracula e Nosferatu" - Così definisce la sua lettura dell’opera mozartiana il regista Paul–Emile Fourny in scena venerdì al teatro Pergolesi di Jesi come debutto della nuova stagione lirica di tradizione. Come scrive msn.com