Morsi d' amore Il vampiro l' erotismo la morte | una notte di Halloween speciale all' ex cimitero di San Pietro in Vincoli

Torinotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal crepuscolo alla mezzanotte, nella notte di Halloween, gli ospiti avranno l'occasione di ascoltare e interagire con vari esperti tra antropologia, psicologia immaginale, letteratura e storia. Immersi nell'atmosfera del più antico cimitero della città, oggi suggestivo teatro, i partecipanti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

morsi d amore vampiroMorsi d'amore. Il vampiro, l'erotismo, la morte: una notte di Halloween speciale all'ex cimitero di San Pietro in Vincoli - Dal crepuscolo alla mezzanotte, nella notte di Halloween, gli ospiti avranno l'occasione di ascoltare e interagire con vari esperti tra antropologia, psicologia immaginale, letteratura e storia. Lo riporta torinotoday.it

La Bella e la bestia, com’è difficile resistere ai morsi dell’amore - È possibile se si chiama Edward Cullen come il protagonista di Twilight, strepitoso romanzo d esordio di Stephenie Meyer. Da ilgiornale.it

morsi d amore vampiro"Un Don Giovanni vampiro d’amore ispirato da Dracula e Nosferatu" - Così definisce la sua lettura dell’opera mozartiana il regista Paul–Emile Fourny in scena venerdì al teatro Pergolesi di Jesi come debutto della nuova stagione lirica di tradizione. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Morsi D Amore Vampiro