Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini nominato presidente di Fintecna
Il Consiglio di amministrazione di Fintecna Spa, società interamente controllata da Cassa Depositi e Prestiti, attiva principalmente nella gestione di liquidazioni e nel supporto alla Pubblica amministrazione per la razionalizzazione delle partecipazioni non più strategiche, ha nominato Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini nuovo presidente della società. Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini vanta un’esperienza pluriennale e incarichi nei settori immobiliare, energia, asset management e finanza. È attualmente amministratore delegato di Holding Immobiliare Pallavicini Spa, presidente di Aon Italia e consigliere di amministrazione di Webuild e di Poste Vita. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
