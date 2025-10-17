morire al porto di ravenna autotrasportatore a piedi travolto da un camion

È morto travolto da un camion mentre lavorava al porto di Ravenna, nel piazzale del terminal inerti del Gruppo Sapir. La vittima, Giuseppino Zuccoli, 67 anni, residente a Fermignano (Pesaro e Urbino), era socio della Cooperativa Trasporti Fossombrone, dove lavora anche il figlio. L’incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 6.30, all’inizio del primo turno di carico e scarico dell’argilla. Nonostante i soccorsi immediati del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto Polizia, Medicina del lavoro e Ausl. Il pm Angela Scorza ha disposto l’autopsia, che sarà affidata lunedì, e il sequestro del mezzo; l’autista è stato indagato per omicidio colposo, come atto dovuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

