17 ott 2025

C ’è un nuovo ritorno di fiamma nel guardaroba. Dopo stagioni fredde dominate dal knit dress, il mai più senza per l’Autunno-Inverno 20252026 è una sofisticata gonna in maglia: più o meno lunga e aderente, si rinnova grazie a raffinati coordinati e nuove texture hot. Un pezzo dalla femminilità moderna, essenziale ma sofisticata, perfetto a tutte le età. Outfit di ottobre 2025: come affrontare l’autunno con stile X Leggi anche › Come vestirsi a ottobre 2025? 5 look autunnali da copiare all’insegna dell’eleganza In ogni stagione della vita abbraccia le forme e si indossa con estrema naturalezza, soprattutto nelle varianti colore più neutre. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Morbida, versatile, chic. Un must-have senza tempo che scalda l'outfit invernale a ogni età 

