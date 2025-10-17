Morata sfiderà i bianconeri in Como Juve ma sarà titolare? Ecco cosa filtra a due giorni dalla partita di Serie A sulle condizioni dello spagnolo

Morata sfiderà i bianconeri in Como Juve, ma sarà titolare? Tutti gli aggiornamenti in vista della partita. Una sfida prestigiosa da preparare in piena emergenza. Il Como di Cesc Fabregas si avvicina al big match di domenica contro la Juventus, in programma alle 12:30 al Sinigaglia, con una lunga lista di assenti. Come riportato dal Corriere di Como, il tecnico spagnolo non intende però snaturare la sua squadra e si affiderà al consueto 4-2-3-1, pur con gli uomini contati. La sosta per le nazionali ha presentato un conto salatissimo, con l’infortunio del talentuoso esterno Jayden Addai, che si aggiunge a una già nutrita lista di indisponibili. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Morata sfiderà i bianconeri in Como Juve, ma sarà titolare? Ecco cosa filtra a due giorni dalla partita di Serie A sulle condizioni dello spagnolo

