Morata avrebbe potuto vestire nuovamente la maglia della Juve | svelato l’incredibile retroscena Ecco cosa è realmente successo | Lo voleva Giuntoli

Morata avrebbe potuto vestire nuovamente la maglia della Juve: le dichiarazioni dell’agente dello spagnolo. Un amore mai finito, un ritorno sognato e quasi concretizzato. Alla vigilia della sfida tra il Como e la sua ex squadra, Alvaro Morata torna al centro delle cronache del calciomercato Juve. A svelare un clamoroso retroscena è il suo agente, Beppe Bozzo, che in un’intervista a Tuttosport ha confessato come un terzo ritorno in bianconero sia stato a un passo nel 2023. A volere fortemente l’attaccante spagnolo era stato l’allora direttore tecnico Cristiano Giuntoli. La trattativa era in uno stato avanzatissimo, ma a far saltare tutto fu un problema di abbondanza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

