Monza Juve Primavera streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida, valida per l’8ª giornata del campionato 202526. Un pareggio pirotecnico, ma la vittoria manca ancora. La Juve Primavera cerca di ritrovare la strada del successo e, dopo il 3-3 casalingo contro il Lecce, si prepara a un’altra, delicata trasferta. I giovani bianconeri di Simone Padoin saranno di scena in Lombardia per affrontare il Monza nell’ottavo appuntamento stagionale del Campionato Primavera 1. L’appuntamento è fissato per domani, sabato 18 ottobre, alle ore 13:00. Per la Signora si tratta di una partita da non fallire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Monza Juve Primavera streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dell’8ª giornata dei bianconeri di Padoin

