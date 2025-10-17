Montevago si prepara alla Festa del vino | degustazioni musica e tradizioni

Agrigentonotizie.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna a Montevago uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno siciliano. Sabato 18 e domenica 19 ottobre piazza della Repubblica ospiterà la XXVIII edizione della Festa del vino, una rassegna che unisce gusto, musica e convivialità nel cuore della Valle del Belìce.Protagonisti della due giorni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it



