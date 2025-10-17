Montevago si prepara alla Festa del vino | degustazioni musica e tradizioni
Torna a Montevago uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno siciliano. Sabato 18 e domenica 19 ottobre piazza della Repubblica ospiterà la XXVIII edizione della Festa del vino, una rassegna che unisce gusto, musica e convivialità nel cuore della Valle del Belìce.Protagonisti della due giorni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
MONTEVAGO SI PREPARA A BALLARE SULLE NOTE DEGLI ANNI '90! LA NOTTE Rosa all'interno della FESTA DEL VINO!!!!!!!! SABATO 18 OTTOBRE - Piazza della Repubblica si trasforma in una macchina del tempo! Il TIME90 DANCE SHOW po - facebook.com Vai su Facebook
Torna la Festa del vino a Montevago - Torna a Montevago la Festa del Vino, un evento che celebra l'arte, la cultura e l'enogastronomia in programma Sabato 9 e Domenica 10 Settembre. Scrive ansa.it