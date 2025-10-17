Montespertoli solido e cinico Granucci chiude il conto
REAL CERRETESE 0 MONTESPERTOLI 1 REAL CERRETESE: Battini, Orsucci (60’ Ferrara), Bargellini, Pievani (58’ Volpi), Romiti, Mordagà, Melani, Gargiulo, Mallardo, Bouhafa, Sogli. All.: Petroni. MONTESPERTOLI: Biotti, Fiaschi, Calonaci, Salvadori, Trapassi, Corradi, Corsi (90’ Zefi), Bettoni (70’ Gasparri), Granucci (83’ Lotti), Maltomini, Rosi (25’ Vallesi). All.: Sarti. Arbitro: Bolognesi di Siena. Rete: 78’ Granucci. Note: Espulso Calonaci (M) al 19’. CERRETO GUIDI – Un Montespertoli solido e cinico espugna il Palatresi, costringendo la Real Cerretese al secondo ko interno di fila. I ‘medicei’ non sono riusciti a sfruttare più di un’ora in superiorità numerica dopo l’espulsione al 19’ di Calonaci, reo di aver fermato una chiara occasione di Melani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
