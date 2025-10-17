montemurlo attivato il servizio di trasporto sociale per il cimitero di rocca

Montemurlo, 17 ottobre 2025 - In vista della festa di Ognissanti e della ricorrenza dei defunti, il Comune di Montemurlo anche quest’anno organizza un servizio di trasporto sociale per recarsi in visita al cimitero di Rocca, rivolto alle persone con ridotta mobilità. L’attività è promossa grazie alla collaborazione delle associazioni di volontariato sociale del territorio, Pubblica assistenza L’Avvenire di Oste, Croce d’Oro, Misericordia di Montemurlo e di Oste che metteranno a disposizione i propri mezzi. I volontari si occuperanno del trasporto delle persone che hanno difficoltà a muoversi in autonomia con i mezzi pubblici o non hanno la possibilità di spostarsi con mezzi privati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

